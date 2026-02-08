Скидки
«Её талант не использовали». Сэм Рэйми — о роли Рэйчел Макадамс в «Докторе Стрэндже 2»

Режиссёр Сэм Рэйми заявил, что роль Рэйчел Макадамс в блокбастере «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» была слишком маленькой для её таланта. Чтобы исправить это, постановщик пригласил актрису на главную роль в триллер «На помощь!»

Рэйми признался, что ещё во время съёмок фильма для Marvel дал себе слово снова поработать с Макадамс и дать ей более значимую партию.

Я увидел, насколько она талантлива и на самом деле недооценена. Пообещал себе, что поработаю с ней снова… Тот факт, что она никогда не играла тёмного, ужасного злодея, подготовит аудиторию к сюрпризу.

«На помощь!» рассказывает, как двое коллег остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции от остального мира и других трудностей. С каждым днём сделать это становится всё труднее и труднее.

Выдающийся и кровавый триллер Сэма Рэйми. Обзор «На помощь»
