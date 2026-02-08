Скидки
Главная Чемп.Play Новости

Mewgenics: системные требования, русский язык

Авторы Mewgenics раскрыли системные требования — русский язык добавят позже
Комментарии

Создатели Mewgenics опубликовали системные требования игры.

Для запуска новинки от Эдмунда Макмиллена понадобится компьютер среднего уровня 10-летней давности.

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10 (64-бит);
  • Процессор: четырёхъядерный (модели 2014 года или новее);
  • Оперативная память: 8 ГБ;
  • Видеокарта: 2 ГБ видеопамяти с поддержкой OpenGL 4.4;
  • Место на диске: 6 ГБ.

Разработчики уточнили, что игра может запуститься и на более слабом «железе», но с ограничениями производительности.

На старте продаж, который намечен на 10 февраля, в Mewgenics не будет русского языка. Авторы планируют выпустить локализацию примерно через три месяца после релиза — ориентировочно в мае.

Все новости RSS

