Авторы Mewgenics раскрыли системные требования — русский язык добавят позже
Создатели Mewgenics опубликовали системные требования игры.
Для запуска новинки от Эдмунда Макмиллена понадобится компьютер среднего уровня 10-летней давности.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10 (64-бит);
- Процессор: четырёхъядерный (модели 2014 года или новее);
- Оперативная память: 8 ГБ;
- Видеокарта: 2 ГБ видеопамяти с поддержкой OpenGL 4.4;
- Место на диске: 6 ГБ.
Разработчики уточнили, что игра может запуститься и на более слабом «железе», но с ограничениями производительности.
На старте продаж, который намечен на 10 февраля, в Mewgenics не будет русского языка. Авторы планируют выпустить локализацию примерно через три месяца после релиза — ориентировочно в мае.
