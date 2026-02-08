Скидки
«Паша, верни как было!». В сети массово критикуют новый дизайн «Телеграма» на Android

Владельцы Android-устройств обрушились с критикой на свежее обновление мессенджера «Телеграм». После масштабного редизайна, приблизившего внешний вид приложения к версии для iOS, пользователи заполонили социальные сети гневными отзывами.

Главным объектом недовольства стала новая нижняя навигационная панель, заменившая привычное боковое меню. Юзеры жалуются, что она занимает полезное пространство экрана и содержит кнопки, которыми они редко пользуются. Также досталось и новому стилю оформления с эффектом «жидкого стекла».

Что пишут пользователи:

Павел Дуров, убери эту стену! Кто придумал огромную неубираемую плашку поверх всего?
Ни за что не обновляйте «Телеграм» на Android. Я специально купил устройство, чтобы не сталкиваться с iOS, но Дуров думает иначе.
Верните как было! Новый интерфейс какой-то дебильный.
