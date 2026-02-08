Microsoft активно работает над новой Xbox с целью выпуска в 2027 году — инсайдеры

Microsoft активно работает над созданием следующего поколения консолей Xbox, сообщает Windows Central. Ожидается, что новое устройство будет представлять собой гибрид игровой приставки и ПК под управлением Windows 11, сохранив при этом полную совместимость с играми Xbox One и Xbox Series.
Ожидается, что новая Xbox позволит пользователям переключаться между классическим интерфейсом для телевизора и полноценным рабочим столом. Это даст возможность запускать не только игры из библиотеки Xbox, но и сторонние магазины, такие как Steam и Epic Games Store.
Microsoft также планирует расширить экосистему за счёт партнёрства со сторонними производителями (например, ASUS). В будущем под брендом Xbox могут выйти самые разные устройства: от мощных стационарных систем до портативных консолей и бюджетных решений.
Релиз платформы предварительно намечен на 2027 год, а «сердцем» устройства станет новый чип от AMD под кодовым названием Magnus.