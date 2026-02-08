Джонатан Нолан хочет построить настоящего робота «Либерти Прайм» для «Фоллаута»

Продюсер сериала «Фоллаут» Джонатан Нолан заявил, что для съёмок третьего сезона планируется создать реальную модель робота «Либерти Прайм». Об этом он рассказал в интервью CinemaBlend.

Нолан признался в любви к гигантским механизмам и подчеркнул, что команда всегда стремится использовать практические эффекты.

Я просто обожаю гигантских роботов, поэтому теперь пристаю к коллегам с вопросами: «Когда у нас появится Либерти Прайм?» Теперь нам нужно придумать, как его построить… Мы всегда стараемся сначала создать объект в реальности, часто у нас это получается.

В играх серии Fallout «Либерти Прайм» — это огромная боевая машина, созданная армией США для войны с Китаем. Позже робот был восстановлен Братством Стали и использовался как мощнейшее оружие против Анклава и других врагов.