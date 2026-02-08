Скидки
Главная Чемп.Play Новости

На Esports Nations Cup 2026 пройдёт турнир по Counter-Strike 2 с призовыми в $ 1,32 млн

Комментарии

Командный шутер Counter-Strike 2 стал седьмой дисциплиной турнира сборных Esports Nations Cup 2026. Финальная часть соревнований пройдёт с 10 по 15 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, призовой фонд составит $ 1,32 млн.

Организаторы планируют провести национальные отборочные в 96 странах мира. Затем лучшие команды каждой страны встретятся в региональных квалификациях — в финал отправятся 24 победителя.

Фото: ENC

Сборные России и Беларуси принимать участие в турнире по Counter-Strike 2 не будут: они допущены только на соревнования по соло-дисциплинам (пока это шахматы, файтинг Fatal Fury: City of Wolves и Trackmania) в нейтральном статусе.

Всего в рамках ENC 2026 пройдёт 16 турниров по популярным играм: в списке уже есть Dota 2, Mobile Legends и теперь Counter-Strike 2. По слухам, также запланированы соревнования по Valorant.

