«Благодарен стране». Нурлан Сабуров впервые прокомментировал запрет на въезд в Россию

Стендап-комик Нурлан Сабуров впервые высказался о своём запрете на въезд в Россию сроком на 50 лет. В социальных сетях артист заявил, что не будет публично обсуждать детали инцидента, предоставив это юристам.

Сабуров подчеркнул, что его карьера началась в Екатеринбурге почти 15 лет назад, и выразил благодарность российской аудитории за поддержку.

Хочу сказать следующее: мой путь как стэндап-комика начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а позже продолжился в Москве. За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло. Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрёл как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию.

6 февраля сообщалось, что Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково. Причиной запрета на въезд названы нарушения миграционного и налогового законодательства РФ.