Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow. Гранд Финал. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Благодарен стране». Нурлан Сабуров впервые прокомментировал запрет на въезд в Россию

«Благодарен стране». Нурлан Сабуров впервые прокомментировал запрет на въезд в Россию
Комментарии

Стендап-комик Нурлан Сабуров впервые высказался о своём запрете на въезд в Россию сроком на 50 лет. В социальных сетях артист заявил, что не будет публично обсуждать детали инцидента, предоставив это юристам.

Сабуров подчеркнул, что его карьера началась в Екатеринбурге почти 15 лет назад, и выразил благодарность российской аудитории за поддержку.

Хочу сказать следующее: мой путь как стэндап-комика начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а позже продолжился в Москве. За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло. Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрёл как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию.

6 февраля сообщалось, что Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково. Причиной запрета на въезд названы нарушения миграционного и налогового законодательства РФ.

Материалы по теме
«Какой стыд»: Ксения Собчак — о запрете Нурлану Сабурову на въезд в Россию
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android