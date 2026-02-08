Скидки
Tundra Esports впервые пропустит плей-офф BLAST Slam по Dota 2

Tundra Esports впервые пропустит плей-офф BLAST Slam по Dota 2
Комментарии

Tundra Esports завершила выступление на BLAST Slam VI. Во втором раунде стадии Play-In коллектив уступил составу HEROIC со счётом 0:2 и покинул чемпионат, заняв итоговое 7-10-е места.

Это поражение прервало невероятную серию Tundra: организация становилась чемпионом четырёх предыдущих ивентов серии BLAST Slam подряд. Крайне неудачный матч провёл мидер команды Божидар bzm Богданов, завершивший встречу с KDA 3/19/5.

HEROIC гарантировала себе место в плей-офф турнира. BLAST Slam VI проходит с 3 по 15 февраля. Общий призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн. Финальная стадия ивента состоится на Мальте.

