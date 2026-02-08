Финальный трейлер фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом — выход 20 марта

Кинокомпания Amazon MGM Studios представила финальный трейлер фильма «Проект «Аве Мария» («Проект «Конец света» в странах СНГ). Фантастическая лента с Райаном Гослингом по мотивам романа Энди Вейера выйдет в прокат уже 20 марта 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM. Права на видео принадлежат Amazon.

«Проект «Аве Мария» расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

Режиссёрами ленты выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер, авторы мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Вместе с Гослингом в фильме также сыграли Сандра Хюллер («Зона интересов») и Милана Вайнтруб («Блудливая Калифорния»).