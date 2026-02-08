Team Vitality — чемпион IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2

Команда Team Vitality стала победителем турнира IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2. В гранд-финале французский коллектив одолел бразильский состав FURIA Esports со счётом 3:1.

Серия началась с победы FURIA на карте Mirage (13:11), где бразильцы совершили камбэк. Однако затем инициатива полностью перешла к Vitality. Европейцы забрали Inferno (13:8), разгромили оппонента на Nuke (13:2) и поставили точку в матче на Overpass (13:10).

Самым ценным игроком финала стал снайпер победителей Матье ZywOo Эрбо. Француз продемонстрировал феноменальную статистику в решающей серии: 90 убийств при 41 смерти и итоговый рейтинг 1,66.

За первое место Team Vitality получила $ 400 тыс. призовых. Турнир в Польше проходил с 28 января по 8 февраля.