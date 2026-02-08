Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Vitality — чемпион IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2

Team Vitality — чемпион IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2
Комментарии

Команда Team Vitality стала победителем турнира IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2. В гранд-финале французский коллектив одолел бразильский состав FURIA Esports со счётом 3:1.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Гранд-финал
08 февраля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
FURIA
Окончен
1 : 3
Team Vitality

Серия началась с победы FURIA на карте Mirage (13:11), где бразильцы совершили камбэк. Однако затем инициатива полностью перешла к Vitality. Европейцы забрали Inferno (13:8), разгромили оппонента на Nuke (13:2) и поставили точку в матче на Overpass (13:10).

Самым ценным игроком финала стал снайпер победителей Матье ZywOo Эрбо. Француз продемонстрировал феноменальную статистику в решающей серии: 90 убийств при 41 смерти и итоговый рейтинг 1,66.

За первое место Team Vitality получила $ 400 тыс. призовых. Турнир в Польше проходил с 28 января по 8 февраля.

Материалы по теме
Team Vitality снова чемпион! Как прошёл IEM Krakow 2026 по CS 2
Live
Team Vitality снова чемпион! Как прошёл IEM Krakow 2026 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android