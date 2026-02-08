ZywOo стал MVP на IEM Krakow 2026 и сыграл свой лучший турнир в карьере

Снайпер Team Vitality Матье ZywOo Эрбо получил звание самого ценного игрока на IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2.

Французский киберспортсмен завершил чемпионат с феноменальным средним рейтингом 1,59 при 1.02 KPR. Ранее его лучшим турниром был ESL Pro League Season 19 в 2024 году с рейтингом 1.59, 0.98 KPR.

В гранд-финале с FURIA Эрбо отметился 90 фрагами при всего 41 смерти. Для ZywOo это уже 29-я медаль MVP — он укрепил лидерство в историческом зачёте, опережая Александра s1mple Костылева на восемь наград.

В 2026 году это первая индивидуальная награда для игрока. Следующим испытанием для Vitality станет PGL Cluj-Napoca, который пройдёт с 14 по 22 февраля.