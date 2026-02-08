«Мы не показали той стойкости». FalleN — о поражении в финале IEM Krakow 2026 по CS 2

Капитан команды FURIA Esports Габриэль FalleN Толедо прокомментировал поражение от Team Vitality в гранд-финале IEM Krakow 2026. В послематчевом интервью бразильский ветеран признал, что коллектив не смог показать свою лучшую игру.

Толедо отметил, что соперник действовал крайне агрессивно, выбивая его команду из зоны комфорта.

Это отстой — играть против такой великой команды. Они супердоминирующие. В целом я немного недоволен, как мы сыграли сегодня. Не думаю, что мы использовали наши сильные стороны, у нас не было той стойкости, которую мы показывали на других ивентах. Против такого оппонента, если ты не на пике формы, нет шансов.

FURIA уступила французскому гранду со счётом 1:3, заняв второе место на турнире и заработав $ 180 тыс.