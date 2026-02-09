Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Горничная» трижды возглавила кинопрокат России за уикенд

«Горничная» трижды возглавила кинопрокат России за уикенд
Комментарии

По данным Kinobusiness, триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред в главных ролях уже третий раз подряд возглавляет кинопрокат России за уикенд.

За минувшие выходные фильм собрал 155,5 млн рублей. На втором месте по сборам расположился боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом (121,4 млн рублей), а третью строчку занял «Чебурашка 2» со сборами в 73,4 млн рублей.

«Горничная» — это экранизация бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сначала героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android