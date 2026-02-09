«Горничная» трижды возглавила кинопрокат России за уикенд
По данным Kinobusiness, триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред в главных ролях уже третий раз подряд возглавляет кинопрокат России за уикенд.
За минувшие выходные фильм собрал 155,5 млн рублей. На втором месте по сборам расположился боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом (121,4 млн рублей), а третью строчку занял «Чебурашка 2» со сборами в 73,4 млн рублей.
«Горничная» — это экранизация бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сначала героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.
