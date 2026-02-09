Выпустили трейлер «Миньонов и монстров» — новой части во франшизе «Гадкий я»

llumination и Universal Pictures опубликовали первый трейлер мультфильма «Миньоны и монстры». По сути это «Миньоны 3», которые входят в большую франшизу «Гадкий я», но рассказывают про смешных маленьких жёлтых существ.

По сюжету миньоны отправились в Голливуд, чтобы снять собственное кино. Они решают сделать ужастик, но для этого им нужно найти настоящего жуткого монстра. Герои отправляются на его поиски, попутно попадая в различные передряги.

Видео доступно на YouTube-канале llumination и Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Миньоны и монстры» выпустят в зарубежных кинотеатрах 1 июля.