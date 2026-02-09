Выпустили трейлер «Миньонов и монстров» — новой части во франшизе «Гадкий я»
Поделиться
llumination и Universal Pictures опубликовали первый трейлер мультфильма «Миньоны и монстры». По сути это «Миньоны 3», которые входят в большую франшизу «Гадкий я», но рассказывают про смешных маленьких жёлтых существ.
По сюжету миньоны отправились в Голливуд, чтобы снять собственное кино. Они решают сделать ужастик, но для этого им нужно найти настоящего жуткого монстра. Герои отправляются на его поиски, попутно попадая в различные передряги.
Видео доступно на YouTube-канале llumination и Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.
«Миньоны и монстры» выпустят в зарубежных кинотеатрах 1 июля.
Комментарии
- 9 февраля 2026
-
07:34
-
07:01
-
06:30
- 8 февраля 2026
-
23:50
-
23:46
-
23:19
-
23:13
-
19:36
-
18:46
-
18:45
-
18:22
-
17:40
-
17:31
-
17:19
-
17:09
-
16:44
-
16:32
-
16:15
-
15:32
-
15:11
-
14:43
-
14:23
-
14:05
-
13:58
-
13:37
-
13:12
-
12:52
-
12:23
-
09:00
-
00:07
- 7 февраля 2026
-
21:23
-
21:20
-
20:08
-
18:46
-
18:38