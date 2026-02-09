Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Выпустили трейлер «Миньонов и монстров» — новой части во франшизе «Гадкий я»

Выпустили трейлер «Миньонов и монстров» — новой части во франшизе «Гадкий я»
Комментарии

llumination и Universal Pictures опубликовали первый трейлер мультфильма «Миньоны и монстры». По сути это «Миньоны 3», которые входят в большую франшизу «Гадкий я», но рассказывают про смешных маленьких жёлтых существ.

По сюжету миньоны отправились в Голливуд, чтобы снять собственное кино. Они решают сделать ужастик, но для этого им нужно найти настоящего жуткого монстра. Герои отправляются на его поиски, попутно попадая в различные передряги.

Видео доступно на YouTube-канале llumination и Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Миньоны и монстры» выпустят в зарубежных кинотеатрах 1 июля.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android