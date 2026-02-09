Скидки
Вышел первый тизер фильма «Приключения Клиффа Бутта» с Брэдом Питтом

Вышел первый тизер фильма «Приключения Клиффа Бутта» с Брэдом Питтом
Во время Супербоула был представлен первый тизер долгожданного фильма Дэвида Финчера про Клиффа Бутта из «Однажды в… Голливуде». К главной роли вернулся Брэд Питт.

Видео доступно на YouTube-канале Entertainment Tonight. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет спин-оффа расскажет о дальнейшей судьбе каскадёра Клиффа Бута, к роли которого вернётся Брэд Питт. Журналисты также сообщают, что Леонардо Ди Каприо предлагали камео в роли Рика Далтона — но пока неизвестно, присоединится ли он к актёрскому составу.

Точная дата выхода «Приключений Клиффа Бута» пока неизвестна. Лента выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix.

