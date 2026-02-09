Милый малыш Крипто — на новом постере «Супергёрл»

Warner Bros. поделилась в соцсетях милой фотографией Крипто, который ещё был щенком. Это часть рекламной кампании фильма «Супергёрл», в которой суперпёс сыграет немаловажную роль.

Новый постер «Супергёрл» с маленьким Крипто

Фото: Warner Bros.

Будущая лента расскажет историю Кары Зор-Эл, кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании Космо и отправляется на некие «кровопролитные поиски мести».

Премьера «Супергёрл» с Милли Олкок в главной роли запланирована на 26 июня 2026 года. В ленте также ожидается появление Джейсона Момоа в образе межгалактического наёмника Лобо. А ещё в картине появится Дэвид Коренсвет в роли Супермена. Насколько большая у него будет роль, неизвестно.