Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Милый малыш Крипто — на новом постере «Супергёрл»

Милый малыш Крипто — на новом постере «Супергёрл»
Комментарии

Warner Bros. поделилась в соцсетях милой фотографией Крипто, который ещё был щенком. Это часть рекламной кампании фильма «Супергёрл», в которой суперпёс сыграет немаловажную роль.

Новый постер «Супергёрл» с маленьким Крипто

Фото: Warner Bros.

Будущая лента расскажет историю Кары Зор-Эл, кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании Космо и отправляется на некие «кровопролитные поиски мести».

Премьера «Супергёрл» с Милли Олкок в главной роли запланирована на 26 июня 2026 года. В ленте также ожидается появление Джейсона Момоа в образе межгалактического наёмника Лобо. А ещё в картине появится Дэвид Коренсвет в роли Супермена. Насколько большая у него будет роль, неизвестно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android