Хоррор «Глиноликий» перенесли с 11 сентября на 23 октября

Warner Bros. объявила о переносе хоррора «Глиноликий» в киновселенной DC на новую дату. Вместо 11 сентября фильм выпустят 23 октября. Судя по всему, ближе к Хэллоуину.

«Глиноликий» станет следующим крупным проектом DC Studios после «Супергёрл». В оригинальных комиксах персонаж выступал в роли злодея и противостоял Бэтмену. Герой был успешным актёром, но после несчастного случая получил способность менять облик.

За сценарий картины отвечает Майк Флэнаган, режиссёр высокооценённых шоу Netflix вроде «Призраков дома на холме», «Полуночной мессы», «Клуба полуночников» и подобных проектов. Режиссёром выступил Джеймс Уоткинс — автор знаменитого триллера «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем.