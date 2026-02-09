«Я очень этому рад»: соавтор «Баффи — истребительницы вампиров» — о перезапуске сериала
Стивен С. ДеНайт, который работал в том числе над сериалом «Баффи — истребительница вампиров», в интервью рассказал о грядущем перезапуске проекта.
По словам С. ДеНайта, он рад идее перезапуска культового шоу.
«Я очень рад перезапуску «Баффи». Мне не терпится увидеть, что у них получится. Я особенно обрадовался, когда услышал, что Сара Мишель Геллар будет участвовать в процессе.
Хлоя Чжао выступает режиссёром и исполнительным продюсером первого эпизода перезапуска «Баффи — истребительницы вампиров». Ранее она сообщала, что съёмки пилотной серии уже завершены.
Дата выхода проекта пока что неизвестна.
