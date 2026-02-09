«Росомаху» могут выпустить в период с июля по сентябрь

Пользователи обратили внимание, что в региональном PS Store (в латиноамериканском регионе) появилось более точное окно релиза кровавого экшена «Росомаха». Если официально игра ожидается осенью этого года, то теперь известно о выходе именно в третьем квартале 2026-го.

Третий квартал охватывает период с июля по сентябрь, то есть Sony планирует выпустить тайтл именно в сентябре. Вероятно, точную дату озвучат на ближайшем State of Play.

Сюжетных деталей игры нет, однако в описании говорится, что Росомахе предстоит найти ответы на вопрос, кем он был в прошлом. Геймерам, как и самому герою по его канону из комиксов, нужно стать «живым оружием».