Сериал Олдскул, 2-й сезон: дата выхода, когда выйдет, кадры, сюжет, о чём будет

Начались съёмки второго сезона сериала «Олдскул» — премьера 1 сентября
Онлайн-кинотеатры Start и Premier объявили о старте съёмок второго сезона сериала «Олдскул». Производство школьного шоу займёт несколько месяцев, а премьера состоится 1 сентября 2026 года.

Во втором сезоне учительница Мария Павловна пытается наладить отношения с дочерью и лучше понять мир современных подростков. Директор переживает кризис среднего возраста, а личная жизнь Натальи и Бояна обретает неожиданные повороты. Тем временем в школе появляются новые сотрудники — завхоз Леонид и преподаватель Юлия.

Кадры со съёмок второго сезона «Олдскула»

Фото: Start/Premier

Фото: Start/Premier

Фото: Start/Premier

Фото: Start/Premier

К главным ролям в шоу вернутся Мария Аронова, Ефим Шифрин, Павел Савинков, Надежда Жарычева, Дэниел Барнс и другие актёры. Режиссёром вновь выступит Александр Жигалкин.

