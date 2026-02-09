«Я вижу людей настоящими»: вышел новый тизер «Супергёрл» с Милли Олкок

На Супербоуле, помимо прочих анонсов, представили свежий тизер «Супергёрл» с Милли Олкок в главной роли. Ролик хоть и получился короткий, но в нём показали новые кадры под бодрую композицию Call Me группы Blondie.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Картина представляет собой адаптацию комикса «Женщина завтрашнего дня». В фильме Супергёрл путешествует по галактике с суперпсом Крипто и отправляется на кровопролитные поиски мести. Режиссёром выступил Крэйг Гиллеспи — автор фильма «Круэлла». Картина станет следующим фильмом киновселенной DC, которая началась с ленты «Супермен» Джеймса Ганна.

Премьера состоится 26 июня.