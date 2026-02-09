Скидки
Завершились съёмки третьего сезона сериала «Фишер» с Александром Петровым

Завершились съёмки третьего сезона сериала «Фишер» с Александром Петровым
Онлайн-кинотеатр Wink объявил о завершении съёмок третьего сезона сериала «Фишер». Производство заняло около трёх месяцев, а премьера шоу с подзаголовком «Инквизитор» выйдет уже в 2026 году.

Сюжет третьего сезона расскажет о маленьком алтайском городе, где внезапно находят тело местного чиновника. Довольно быстро следователи выясняют, что убийство совершил знаменитый барнаульский маньяк, а все следы ведут к загадочной девушке-Маугли, которая выросла в тайге.

Главную роль в продолжении сыграл Александр Петров — звезда «Горыныча» и «Камбэка» воплотил следователя Терехова. Вместе с ним в проекте также снялись Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита») и Полина Гухман («Москва слезам не верит: Всё только начинается»).

