Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Зверополис 2» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов в истории — сборы $ 1,8 млрд

«Зверополис 2» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов в истории — сборы $ 1,8 млрд
Комментарии

9 февраля сборы мультфильма «Зверополис 2» достигли отметки в $ 1,8 млрд. Анимационная картина постепенно завершает своё выступление в прокате спустя почти три месяца после выхода в кинотеатрах.

Сейчас мультфильм студии Disney входит в десятку самых кассовых фильмов всех времён и наверняка закрепится на девятой строчке в общем топе.

Топ-10 самых кассовых фильмов в истории:

  1. «Аватар» — $ 2,92 млрд.
  2. «Мстители: Финал» — $ 2,79 млрд.
  3. «Аватар: Путь воды» — $ 2,32 млрд.
  4. «Титаник» — $ 2,26 млрд.
  5. «Нэчжа побеждает Царя драконов» — $ 2,25 млрд.
  6. «Звёздные войны: Пробуждение Силы» — $ 2,07 млрд.
  7. «Мстители: Война бесконечности» — $ 2,05 млрд.
  8. «Человек-паук: Нет пути домой» — $ 1,92 млрд.
  9. «Зверополис 2» — $ 1,8 млрд.
  10. «Головоломка 2» — $ 1,69 млрд.

Сюжет «Зверополиса 2» рассказывает о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз герои выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.

Материалы по теме
Возвращение любимых героев: обзор «Зверополиса 2»
Возвращение любимых героев: обзор «Зверополиса 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android