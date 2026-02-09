Скидки
Сбои в Телеграм от 9 февраля — не загружается медиа, не грузятся чаты и не отправляются стикеры, не работает сайт

«Телеграм» столкнулся со сбоями в России — сервис работает с замедлением
Комментарии

9 февраля мессенджер «Телеграм» столкнулся с очередными сбоями в России. Как обратили внимание в редакции «Чемпионата», сообщения и стикеры начали отправляться с задержкой, а некоторые медиафайлы загружаются очень медленно даже с подпиской Premium.

Сообщения о медленной работе «Телеграма» также появились от других пользователей Рунета. Они жалуются на слишком долгую отправку голосовых и видеосообщений, невозможность загрузить медиа и очень долгую прогрузку различных чатов. При этом на зарубежных ресурсах нет жалоб на подобные проблемы.

Жалобы на сбои в работе «Телеграма» за последнее время

Жалобы на сбои в работе «Телеграма» за последнее время

Фото: Detector404

Вполне возможно, что сбои в работе «Телеграма» связаны с новой волной замедления сервиса в России. Ранее в Госдуме подтверждали факт ограничительных мер по отношению к сервису из-за слишком высокого уровня анонимности мессенджера.

