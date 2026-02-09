Вышел мини-сериал «Повелитель мух» от автора «Переходного возраста»

8 февраля состоялась премьера шоу «Повелитель мух». Мини-сериал уже запустился в онлайн-кинотеатре BBC iPlayer — для просмотра доступны все четыре эпизода. По телевизору на BBC же шоу будет выходить еженедельно.

Видео доступно на YouTube-канале BBC. Права на видео принадлежат BBC.

«Повелитель мух» — экранизация знаменитого произведения Уильяма Голдинга. Сюжет рассказывает о группе мальчиков, которые оказались на необитаемом острове. Герои пытаются установить общественные правила, но постепенно погружаются в настоящий хаос.

В сериал войдёт четыре эпизода — каждый из них будет назван в честь одного из главных героев: Ральфа, Хрюши, Саймона и Джека. Автором шоу выступил Марк Манден — режиссёр фильмов «Таинственный сад» и «Помощь». Сценаристом стал один из создателей знаменитого сериала «Переходный возраст» Джек Торн.