«Мы только и делаем, что смотрим их»: Эмма Стоун — о «Кей-поп-охотницах на демонов»

«Мы только и делаем, что смотрим их»: Эмма Стоун — о «Кей-поп-охотницах на демонов»
Американская актриса Эмма Стоун дала небольшое интервью изданию Rolling Stone. В нём звезда недавней «Бугонии» рассказала, что последние месяцы проводит за просмотром мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» от Netflix.

Во многом постоянные пересмотры ленты связаны с пятилетней дочерью актрисы Луизой. Однако и без неё без повторных просмотров бы не обошлось, отшутилась Стоун.

Всё вышло из-под контроля. Мы только и делаем, что смотрим «Кей-поп-охотниц на демонов». Это жизненная сила нашей семьи. Я бы тоже их пересматривала — с пятилетним ребёнком или без него. Мультфильм полностью захватил наше воображение так, что я вспомнила то время, когда я росла на Spice Girls и представляла себя в образе героинь. Мы слушаем музыку оттуда всё время — с семи утра до семи вечера.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на Netflix 20 июня и стал самым просматриваемым фильмом в истории онлайн-кинотеатра — более 300 млн просмотров за три месяца. Сюжет ленты рассказывает об участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив.

