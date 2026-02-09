Расписание выхода комедийного сериала «Госзащита» от ТНТ
Уже 9 февраля состоится премьера комедийного сериала «Госзащита». Шоу расскажет историю мошенника Романа, который заключает сделку со следствием. Вместе с дочерью он получает новый паспорт, место жительства и «липовую» семью. Теперь Роману предстоит вжиться в роль образцового семьянина, выстраивать заново быт и налаживать испорченные отношения с дочерью.
В первый сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 19 февраля.
Расписание выхода сериала «Госзащита» от ТНТ
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|9 февраля
|2-я серия
|9 февраля
|3-я серия
|10 февраля
|4-я серия
|10 февраля
|5-я серия
|11 февраля
|6-я серия
|11 февраля
|7-я серия
|12 февраля
|8-я серия
|12 февраля
|9-я серия
|16 февраля
|10-я серия
|16 февраля
|11-я серия
|17 февраля
|12-я серия
|17 февраля
|13-я серия
|18 февраля
|14-я серия
|18 февраля
|15-я серия
|19 февраля
|16-я серия
|19 февраля
