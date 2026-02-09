Расписание выхода комедийного сериала «Госзащита» от ТНТ

Уже 9 февраля состоится премьера комедийного сериала «Госзащита». Шоу расскажет историю мошенника Романа, который заключает сделку со следствием. Вместе с дочерью он получает новый паспорт, место жительства и «липовую» семью. Теперь Роману предстоит вжиться в роль образцового семьянина, выстраивать заново быт и налаживать испорченные отношения с дочерью.

В первый сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 19 февраля.

Расписание выхода сериала «Госзащита» от ТНТ