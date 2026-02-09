Скидки
Сериал Госзащита от ТНТ (2026) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода комедийного сериала «Госзащита» от ТНТ
Комментарии

Уже 9 февраля состоится премьера комедийного сериала «Госзащита». Шоу расскажет историю мошенника Романа, который заключает сделку со следствием. Вместе с дочерью он получает новый паспорт, место жительства и «липовую» семью. Теперь Роману предстоит вжиться в роль образцового семьянина, выстраивать заново быт и налаживать испорченные отношения с дочерью.

В первый сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 19 февраля.

Расписание выхода сериала «Госзащита» от ТНТ

ЭпизодДата выхода
1-я серия9 февраля
2-я серия9 февраля
3-я серия10 февраля
4-я серия10 февраля
5-я серия11 февраля
6-я серия11 февраля
7-я серия12 февраля
8-я серия12 февраля
9-я серия16 февраля
10-я серия16 февраля
11-я серия17 февраля
12-я серия17 февраля
13-я серия18 февраля
14-я серия18 февраля
15-я серия19 февраля
16-я серия19 февраля
