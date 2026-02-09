Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NVIDIA выпустит мощнейшую видеокарту RTX 5090 Ti — СМИ

NVIDIA выпустит мощнейшую видеокарту RTX 5090 Ti — СМИ
Комментарии

Компания NVIDIA готовит новую версию RTX 5090 — самой мощной видеокарты на рынке. Об этом сообщает издание Overclocking со ссылкой на сразу нескольких источников в разных странах.

Пока неясно, речь идёт о RTX 5000 Titan или о RTX 5090 Ti — чуть более мощной базовой видеокарты. Известно, что релиз чипа состоится в третьем квартале 2026 года ближе к сентябрю, а совсем недавно производители якобы получили спецификации чипа от самой NVIDIA.

Источники Overclocking отмечают, что новая видеокарта никак не связана с линейкой Super, которую отложили на неопределённый срок. Пока также неясно, как в NVIDIA будут позиционировать будущий графический ускоритель, когда базовая RTX 5090 остаётся мощнейшим устройством на рынке, а его цена продолжает расти с самого начала 2026 года.

Материалы по теме
NVIDIA остановила производство видеокарт RTX 5000 до конца 2026 года — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android