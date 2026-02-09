NVIDIA выпустит мощнейшую видеокарту RTX 5090 Ti — СМИ

Компания NVIDIA готовит новую версию RTX 5090 — самой мощной видеокарты на рынке. Об этом сообщает издание Overclocking со ссылкой на сразу нескольких источников в разных странах.

Пока неясно, речь идёт о RTX 5000 Titan или о RTX 5090 Ti — чуть более мощной базовой видеокарты. Известно, что релиз чипа состоится в третьем квартале 2026 года ближе к сентябрю , а совсем недавно производители якобы получили спецификации чипа от самой NVIDIA.

Источники Overclocking отмечают, что новая видеокарта никак не связана с линейкой Super, которую отложили на неопределённый срок. Пока также неясно, как в NVIDIA будут позиционировать будущий графический ускоритель, когда базовая RTX 5090 остаётся мощнейшим устройством на рынке, а его цена продолжает расти с самого начала 2026 года.