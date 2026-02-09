Скидки
В Великобритании покупатель обманул чат-бота ИИ в магазине и получил скидку 80%

В Великобритании покупатель обманул чат-бота ИИ в магазине и получил скидку 80%
Владелец онлайн-магазина в Великобритании рассказал о личном опыте использования ИИ-помощника. Чат-бот отлично работал более полугода, пока не столкнулся с одним клиентом — тот смог схитрить и получить скидку в 80%.

Подобной скидки даже не предусматривалось в системе: нейросеть дала купон, которого даже не было в системе, чтобы впечатлить клиента. Изначально чат-бот вообще не давал скидки и только отвечал на вопросы.

Пользователь потратил час на общение с ним, уговаривая его показать, насколько он хорош в математике и процентах, перевёл разговор на процентные скидки от теоретического заказа, а затем сделал вид, что впечатлён этим. Затем чат‑бот сгенерировал ему совершенно фальшивый код скидки и предложение о скидке в 25%, которая позже была увеличена до 80%, поскольку он пытался произвести на него впечатление.

Клиент оформил заказ по скидке £ 8 тыс. (~834 тыс. рублей) и собирался заплатить лишь 20%. После просьбы продавца отменить нечестный заказ ему пригрозили судом — но владелец магазина сам отменил заказ вручную.

