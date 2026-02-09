Скидки
Постеры с героями сериала «Фоллаут» — второй сезон уже вышел

Комментарии

Компания Amazon представила постеры с главными героями сериала «Фоллаут». На них изображены главные герои второго сезона, который уже целиком доступен в онлайн-кинотеатре Prime Video.

Постеры с героями второго сезона «Фоллаута»

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Сюжет проекта рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение привело героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по Fallout: New Vegas.

Второй сезон шоу выходил с декабря по февраль в сервисах Amazon. Сейчас авторы «Фоллаута» готовятся к съёмкам продолжения, производство стартует весной.

