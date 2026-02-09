Создатели сериала «Гарри Поттер» назвали его выход крупнейшим событием в истории стриминга

Предстоящий сериал «Гарри Поттер» станет одним из важнейших событий за всё время существования онлайн-кинотеатров. Об этом заявил Джей Би Перретт, глава стримингового подразделения Warner Bros.

Это будет крупнейшее стриминговое событие в истории HBO Max и, возможно, в истории стриминга в целом. Во многих отношениях это событие номер один, два и три.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а сама Джоан Роулинг выступит консультантом и продюсером шоу. Съёмки проекта идут прямо сейчас в Великобритании.