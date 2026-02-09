Sony проведёт стрим State of Play с показом новых игр в ночь на 13 февраля

Компания Sony анонсировала очередной State of Play — трансляцию, посвящённую будущим видеоиграм для консоли PlayStation 5. Ивент пройдёт 13 февраля в 1:00 мск, следить за трансляцией можно будет на YouTube и Twitch-каналах бренда.

Сам стрим продлится примерно 60 минут — за этот срок геймерам представят множество игр. Среди них будут уже анонсированные проекты, однако могут быть и мировые премьеры. Вполне возможно, игроков ждут некие сюрпризы, а также даты выхода ожидаемых тайтлов.

В Sony отметили, что в этот раз трансляция будет посвящена самым разным играм: от проектов внутренних студий PlayStation в духе «Росомахи» и Saros до больших премьер от сторонних разработчиков и инди-игр.