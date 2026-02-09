Arknights: Endfield заработала $ 173 млн за две недели после выхода — аналитики

Китайские СМИ подсчитали доход разработчиков Arknights: Endfield за две недели после официального релиза игры.

Совокупный оборот платформы по всему миру принёс компании Eagle Horn Network более 1,2 млрд юаней (это $ 173 млн или 13,5 млрд рублей). При этом бо́льшую часть дохода разработчики получили от ПК-игроков, хотя Endfield доступна на Android и iOS.

Спустя неделю после релиза игры разработчики выпустили первый большой патч, где подарили каждому игроку одного шестизвёздочного персонажа на выбор, а также упростили ряд геймплейных моментов: стартовый этап игры, уровни противников и материалы для крафта.