Discord обяжет пользователей подтверждать возраст по паспорту или селфи

Discord обяжет пользователей подтверждать возраст по паспорту или селфи
Платформа для голосовых и видеозвонков Discord вводит проверку возраста пользователей: для доступа ко многим функциям потребуется загрузить свои документы или войти по фото лица.

Все аккаунты по умолчанию становятся «детскими». Без подтверждения возраста пользователи не смогут заходить на сервера 18+ (и будут заблокированы на тех, где уже состояли ранее), сомнительный контент и личные сообщения от незнакомых пользователей будут отключены.

Discord заблокирован в России с октября 2024 года. Его обещали разблокировать, если сервис выполнит требования законодательства страны, то есть удалит «противоправные материалы» и «обеспечит авторизацию пользователей».

