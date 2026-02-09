Скидки
Номинированный на «Оскар» российский режиссёр Бронзит оценил свои шансы на победу

Российский режиссёр Константин Бронзит оценил свои шансы выиграть «Оскар». В этом году он в третий раз был номинирован на главную кинонаграду в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Я отдаю себе отчёт, что я сделал не самый лучший фильм в своей карьере. То есть яркого фильма-лидера нет. А это значит, что шансы есть у всех. В том числе и у меня. Если сейчас спокойно окинуть поляну из пяти номинантов, то выясняется, что у каждого фильма есть свои достоинства и недостатки.

Мультфильм Бронзита «Три сестры» был номинирован на «Оскар-2026». Ранее режиссёра отмечали в 2009 и 2016 годах — номинации получали «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».

