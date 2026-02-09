Скидки
Новые постеры фильма ужасов «Зараза» — лента выйдет в России уже 26 февраля

Новые постеры фильма ужасов «Зараза» — лента выйдет в России уже 26 февраля
Комментарии

Создатели нового фильма ужасов «Зараза» представили два постера с главными героями — их сыграли Джо Кири («Долгожданный рассвет») и Джорджина Кэмпбелл («Убийство на пляже»).

Картина повествует о военной базе США, с нижнего уровня которой вырывается паразитический грибок. Он начинает захватывать разумы сотрудников комплекса, разрушая их тела.

Помимо Кири и Кэмпбелл, в «Заразе» сыграл Лиам Нисон («Голый пистолет»). Режиссёром выступил Джонни Кэмпбелл, автор некоторых эпизодов сериалов «Мир Дикого Запада» и «Доктор Кто».

Фильм ужасов начнут показывать в отечественных кинотеатрах с 26 февраля 2026 года.

Большой трейлер хоррора «Зараза» с Лиамом Нисоном — выход в России весной 2026 года
