Каллум Винсон из «Покерфейса» сыграет Атрея в сериале по God of War

Создатели сериала по серии видеоигр God of War назвали актёра, который исполнит роль Атрея — сына Кратоса сыграет юный Каллум Винсон («Покерфейс», «Ночной агент»).

Фото: Variety

Ранее авторы уже сообщали, что Тора и Одина сыграют Оулавюр Дарри Оулафссон и Мэнди Пэтинкин. Также стали известны другие актёры: Райан Херст (Кратос), Тереза Палмер (Сиф, жена Тора), Аластер Дункан (Мимир), Дэнни Вудберн и Джефф Гулка (гномы-кузнецы Брок и Синдри).

Будущий сериал God of War адаптирует приключения Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем проекта выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера «Галактика» и «Ради всего человечества». Съёмки должны стартовать до конца года.

Названы имена актёров, которые сыграют Тора и Одина в сериале по God of War
