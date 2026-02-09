Скидки
Трейлер анонса тактического онлайн-шутера Wardogs — релиз в раннем доступе в этом году

Студии Team17 и Bulkhead представили новый тактический шутер под названием Wardogs. В матче будут принимать участие три команды до 33 игроков каждая, сражаясь за контроль над точками на карте.

Помимо этого, разработчики обещают добавить в игру разрушаемое окружение и строительство баз в духе Battlefield 5.

Видео доступно в группе MMORPG онлайн игры в России во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Team17.

Wardogs выйдет в раннем доступе уже в этом году, а до этого разработчики проведут серию бета-тестов — на них уже можно записаться на сайте. Релиз версии 1.0 состоится в 2027 году на ПК и консолях.

