В Escape from Tarkov пройдёт кроссовер со своей же «утиной пародией» Escape from Duckov

Российская студия Battlestate Games анонсировала коллаборацию c пародийным проектом Escape from Duckov, чтобы выразить дружеское приветствие и отметить вклад «уток» в развитие сообщества.

С 10 по 24 февраля в Steam будет доступен комплект, включающий обе игры со скидкой 20%. Кроме того, оба проекта получат новый контент: в «Таркове» появятся тематический квест, новые рецепты и предметы (например, Банка утиного паштета), а в Escape from Duckov добавят сражения с классическими персонажами Escape from Tarkov.

Escape from Duckov — инди-пародия на оригинальную игру от Team Soda, набравшая большую популярность в сообществе.