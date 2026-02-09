Скидки
ESL назвала участников IEM Atlanta по CS 2 — BC.Game и Vitality получили прямые инвайты

ESL назвала участников IEM Atlanta по CS 2 — BC.Game и Vitality получили прямые инвайты
Турнирный оператор ESL представил список команд, которые выступят на чемпионате IEM Atlanta 2026. Организаторы раскрыли имена участников основной стадии и закрытых квалификаций.

Прямые приглашения в групповой этап получили 13 коллективов, включая Team Vitality, Natus Vincere, FaZe Clan, Team Liquid и Astralis. Также места достались командам NRG, Legacy, B8 Esports, GamerLegion, FUT Esports, paiN Gaming, M80 и BC.Game.

Ещё три слота будут разыграны через закрытые отборочные. В общей квалификации (для Европы и других регионов) за две путёвки поборются BetBoom Team, Fnatic, ENCE, Alliance и другие. Американский регион разыграет один слот в отдельном турнире. Отборочные матчи пройдут с 10 по 12 февраля.

IEM Atlanta состоится с 11 по 17 мая в США. Призовой фонд ивента составит $ 1 млн. Примечательно, что даты проведения турнира совпадают с PGL Astana.

