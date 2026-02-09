Скидки
Аналитик trochu покинул Team Falcons в CS 2 ради нового проекта

Аналитик trochu покинул Team Falcons в CS 2 ради нового проекта
Организация Team Falcons объявила об уходе Максимилиана trochu Трохи с поста аналитика команды по Counter-Strike 2. Специалист покинул клуб по собственному желанию.

Троха проработал в структуре «соколов» почти два года. Он присоединился к коллективу в апреле 2024 года в качестве ассистента тренера, а в январе 2026-го был переведён на должность аналитика.

Спустя почти два года клуб пошёл мне навстречу и согласился отпустить меня, чтобы я смог сосредоточиться на новом проекте, о котором расскажу в ближайшее время.

Специалист поблагодарил руководство и игроков за сотрудничество. Подробности о будущем месте работы trochu пока не раскрываются.

