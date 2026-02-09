«Папу хвалят на работе»: Malr1ne — о том, как успехи в Dota 2 изменили жизнь его семьи

Мидер команды Team Falcons в Dota 2 Станислав Malr1ne Поторак рассказал, как успехи в киберспорте повлияли на его семью. В интервью игрок отметил, что после крупных побед внимание фанатов переключилось на его близких.

По словам киберспортсмена, родители и родственники стали получать множество сообщений со словами поддержки, даже от незнакомых людей.

Я бы сказал, что больше поменялась жизнь моих близких. Им больше стали писать и поддерживать люди, которых они знают и не знают. Все очень переживают и гордятся, всем очень приятно осознавать, что я достигаю таких высот. Они начали писать сёстрам, братьям, родителям. К папе на работе каждый второй человек подходит и говорит: «Какой твой сын молодец, такого достиг». Мне приятно слышать, как на них это сказывается.

Team Falcons стала чемпионом The International 2025 в ночь на 15 сентября. Команда одолела Xtreme Gaming со счётом 3:2 и заработала более $ 1,1 млн.