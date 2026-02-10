Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24

Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
Комментарии

По данным Deadline, Николь Кидман ведёт переговоры, чтобы исполнить главную роль в новом эротическом триллере кинокомпании A24. На каком этапе переговоры, пока сказать трудно.

Фильм, в котором планирует сняться актриса, написан молодым актёром Диланом Брэйди, который снимался с мелкой ролью в «Андоре» и других проектах, а также он выступил сценаристом сериала «Всё и прямо сейчас».

В центре сюжета молодой актёр, который благодаря связям успешной женщины-продюсера и её мужа-кинозвезды планирует пробиться по карьере вверх. Ради этого он готов пойти на всё.

Интересно, что за покупку сценария боролись многие компании, включая Netflix, Amazon, Apple, FX и Peacock. A24 заплатила за сюжет семизначную сумму.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android