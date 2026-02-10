Скидки
Resident Evil Requiem добавили в список желаемого 5 млн человек
Capcom объявила, что Resident Evil Requiem добавили в список желаемого 5 млн человек. О 4 млн добавлений сообщали буквально 3 января. То есть на дополнительный миллион понадобилось чуть больше месяца.

Фото: Capcom

События девятой части Resident Evil развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей монстров и должна выбраться на свободу.

Релиз новой части серии состоится 27 февраля на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.

