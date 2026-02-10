Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит свою звезду на Аллее славы в Голливуде

Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит свою звезду на Аллее славы в Голливуде
Комментарии

Зарубежные СМИ объявили, что звезда фильмов «Всё везде и сразу», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и других лент наконец-то получит собственную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Церемония открытия звезды состоится 18 февраля. Судя по всему, всё пройдёт по стандартной процедуре: актриса придёт на Аллею славы, откроет звезду, а поддержать её придут коллеги и друзья.

Из самых заметных будущих ролей Мишель — её появление в «Аватаре 4» и «Аватаре 5» в роли женщины народа на'ви. Какую конкретно роль приготовил Джеймс Кэмерон для Йео, пока сказать трудно. Хотя изначально предположения были, но режиссёр их отверг.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android