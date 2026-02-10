Скидки
Стивен Спилберг рассказывает о своём фильме — в новой фичуретке «Дня разоблачения»

Стивен Спилберг рассказывает о своём фильме — в новой фичуретке «Дня разоблачения»
Universal Pictures опубликовала фичуретку «Дня разоблачения» — нового фильма Стивена Спилберга про НЛО. Режиссёр впервые рассказал о кино и о том, почему его стоит ждать. Вдобавок в ролике показали парочку свежих кадров.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

События фильма развернутся в наше время и расскажут о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли в ленте сыграли Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).

Лента выйдет в мировой прокат 12 июня.

