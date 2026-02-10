Скидки
Кира Найтли исполнит одну из главных ролей в мрачной комедии The Worst

По информации Deadline, Кира Найтли, Алисия Викандер и Джейми Дорнан исполнят ключевые роли в мрачной комедии The Worst.

Светская львица Эмили Фишер и её муж Макс приглашают не менее богатых друзей на ночь в свой новый замок во Франции. Среди гостей есть люди, которые терпеть друг друга не могут: Холли, консультант по многообразию, которая постоянно конфликтует со всеми, и Дэнни, остроумный агент по поиску талантов, который при каждом удобном случае упоминает своих клиентов. По мере того как вечер набирает обороты, а мрачные тайны раскрываются одна за другой, в центре сюжета оказывается официантка Ниам.

За сценарий и режиссуру отвечает Саймон Вудс («Хансард»), а за продажу кино на рынке — Protagonist Pictures и Logical Pictures International. Дату выхода картины пока не называют.

