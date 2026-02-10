Скидки
Фильмы без прокатного удостоверения проверят на дискредитацию традиционных ценностей

Фильмы без прокатного удостоверения проверят на дискредитацию традиционных ценностей
По данным канала «Осторожно новости», который и обнаружил документ Минкульта РФ, фильмы без прокатного удостоверения будут проверять на предмет дискредитации традиционных ценностей.

Согласно информации, с 1 марта Минкульт будет проверять фильм на дискредитацию после обращения любого человека. Для этого достаточно направить соответствующее заявление на электронную почту ведомства со ссылкой на картину.

Для дальнейшей работы по выявлению дискредитации традиционных ценностей Минкульт создаст экспертный совет по оценке фильмов, в ходе которого выяснят, были ли нарушения на самом деле или же обращение беспочвенны.

