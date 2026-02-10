Скидки
Эдди Мёрфи и Ева Лонгория сыграют в комедии о психологах, которых взяли в заложники

Комментарии

По данным The Hollywood Reporter, Эдди Мёрфи и Ева Лонгория получили главные роли в комедии «Естественное родительство». Над картиной работает Amazon MGM Studios.

Мёрфи и Лонгория также выступят продюсерами и сыграют главные роли вместе с Джоном Дэвисом. В этом проекте, навевающем воспоминания о прошедшей эпохе студийных комедий, рассказывается о супружеской паре психологов, которые оказываются в заложниках в отеле и вынуждены консультировать неблагополучную семью криминального авторитета.

У фильма пока нет ни режиссёра, не сценариста, ни даты выхода. Работа над проектом ведётся на ранних стадиях.

Комментарии
