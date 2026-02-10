Эдди Мёрфи и Ева Лонгория сыграют в комедии о психологах, которых взяли в заложники
Поделиться
По данным The Hollywood Reporter, Эдди Мёрфи и Ева Лонгория получили главные роли в комедии «Естественное родительство». Над картиной работает Amazon MGM Studios.
Мёрфи и Лонгория также выступят продюсерами и сыграют главные роли вместе с Джоном Дэвисом. В этом проекте, навевающем воспоминания о прошедшей эпохе студийных комедий, рассказывается о супружеской паре психологов, которые оказываются в заложниках в отеле и вынуждены консультировать неблагополучную семью криминального авторитета.
У фильма пока нет ни режиссёра, не сценариста, ни даты выхода. Работа над проектом ведётся на ранних стадиях.
Комментарии
- 10 февраля 2026
-
11:14
-
10:19
-
09:31
-
09:03
-
08:33
-
08:01
-
07:30
-
07:00
-
06:48
- 9 февраля 2026
-
22:21
-
21:22
-
20:46
-
20:42
-
20:08
-
19:35
-
19:12
-
18:50
-
18:18
-
18:09
-
18:00
-
17:23
-
16:44
-
16:09
-
16:01
-
15:54
-
15:52
-
15:23
-
14:50
-
14:22
-
13:59
-
13:48
-
13:33
-
13:18
-
13:03
-
12:44