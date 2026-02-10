Выпустили новый трейлер исторической драмы «Литвяк» о легендарной советской лётчице

«Киностудия 28 Панфиловцев» опубликовала новый трейлер исторической драмы «Литвяк» о легендарной советской лётчице.

Видео доступно на YouTube-канале «Киностудия 28 Панфиловцев». Права на видео принадлежат «Киностудии 28 Панфиловцев»

Согласно реальной истории, полк Лидии Литвяк и Екатерины Будановой летал на истребителях Як-1. Он сражался в небе над Сталинградом, Ростовом и Миус-фронтом. Литвяк — Герой Советского Союза и самый результативный ас среди женщин во время Второй мировой войны.

В актёрский состав вошли Полина Чернышова, Пётр Рыков, Евгений Ткачук, Виктория Соловьёва, Полина Пушкарук, Иван Бровин, Андрей Некрасов, Андрей Жилин, Никита Петросян, Пётр Логачёв и другие. Кресло режиссёра занял Андрей Шальопа, снявший «28 панфиловцев».

Премьера состоится 30 апреля.