Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Выпустили новый трейлер исторической драмы «Литвяк» о легендарной советской лётчице

Выпустили новый трейлер исторической драмы «Литвяк» о легендарной советской лётчице
Комментарии

«Киностудия 28 Панфиловцев» опубликовала новый трейлер исторической драмы «Литвяк» о легендарной советской лётчице.

Видео доступно на YouTube-канале «Киностудия 28 Панфиловцев». Права на видео принадлежат «Киностудии 28 Панфиловцев»

Согласно реальной истории, полк Лидии Литвяк и Екатерины Будановой летал на истребителях Як-1. Он сражался в небе над Сталинградом, Ростовом и Миус-фронтом. Литвяк — Герой Советского Союза и самый результативный ас среди женщин во время Второй мировой войны.

В актёрский состав вошли Полина Чернышова, Пётр Рыков, Евгений Ткачук, Виктория Соловьёва, Полина Пушкарук, Иван Бровин, Андрей Некрасов, Андрей Жилин, Никита Петросян, Пётр Логачёв и другие. Кресло режиссёра занял Андрей Шальопа, снявший «28 панфиловцев».

Премьера состоится 30 апреля.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android